Von Löw bis Erdogan - Elf Köpfe der EM-Vergabe

In der schicken UEFA-Zentrale direkt am Genfer See kommt es am Donnerstag zu einem Groß-Auflauf an Fußball-Prominenz. Der DFB bringt unter anderen Bundestrainer Joachim Löw und Ex-Europameister Karl-Heinz Rummenigge als Werbeträger mit. Von Arne Richter und Florian Lütticke, dpa