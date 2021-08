Galaabend in Istanbul : Vor den UEFA-Wahlen: Die möglichen Preisträger im Überblick

Galaabend in Istanbul

Beerbt Thomas Tuchel Ex-Bayern-Coach Hansi Flick als Europas Trainer des Jahres?. Foto: Susana Vera/Pool Reuters via AP/dpa

Istanbul Im vergangenen Jahr räumten Robert Lewandowski und Hansi Flick für den FC Bayern ab. An diesem Donnerstag spielt die Bundesliga bei den Auszeichnungen der Europäischen Fußball-Union keine Rolle.

Der jährliche Galaabend der Europäischen Fußball-Union UEFA an diesem Donnerstag (ab 18.00 Uhr) in Istanbul wird Antworten liefern. Auch ein deutscher Trainer hofft.

FUSSBALLER DES JAHRES : Der italienische Europameister Jorginho (29), der französische Weltmeister N'Golo Kanté (30) und der belgische Starspieler Kevin De Bruyne (30) haben die meisten Stimmen bei der Trainer- und Journalistenwahl erhalten. In welcher Reihenfolge, wird sich am Abend zeigen. Jorginho und Kanté feierten mit dem FC Chelsea den Triumph in der Champions League, De Bruyne mit Manchester City den Gewinn der englischen Meisterschaft.