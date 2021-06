Fußball-EM : Wales freut sich auf K.o.-Runde - „Warum nicht nochmal?“

Rom Die walisische Fußball-Nationalmannschaft glaubt nach dem Einzug in die K.o-Phase der EM an eine Wiederholung ihres Coups von 2016.

„Warum sollen wir nicht noch einmal so weit kommen?“, sagte Offensivspieler Aaron Ramsey nach dem 0:1 im letzten Gruppenspiel gegen Italien mit Blick auf den Halbfinal-Einzug 2016. „Alles kann passieren, wir haben eine Chance“, sagte Ramsey vor dem Achtelfinale am Samstag. Dann trifft Wales bei seiner zweiten EM-Teilnahme im Amsterdam auf Belgien, Russland, Finnland oder Dänemark.

Auch Trainer Robert Page verordnete seinem Team erst einmal Regeneration. „Wir wollen uns jetzt erholen und werden dann am Samstag alles geben“, kündigte er an. Die Rote Karte gegen Ethan Ampadu (55. Minute) habe „das Spiel geändert“ beklagte der Coach. „Aber zum Glück hat es trotzdem funktioniert. Dieses 0:1 fühlt sich wie ein Sieg an. Wir sind Zweiter, das ist wie ein Sieg“, sagte der 46-Jährige. „Ich könnte nicht stolzer auf die Jungs sein.“