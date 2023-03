Fußball Was war denn da los? Als Rudi Thömmes den Kanzler in Bonn besuchte ...

Und dann stehen sie da. Mittendrin. Im Zentrum der Macht. Februar 1998. Bonn. Bundeskanzleramt. Büro des Bundeskanzlers. Hinter ihnen: ein Bücherregal. Neben ihnen: der Bundeskanzler. Die Krawatten sitzen, die Frisuren sowieso. Gut, am Jackett von Dirk Fengler, da hätte man noch arbeiten können. Der mittlere Knopf … naja, geschenkt. Aber Rudi Thömmes? Erste Sahne. Alles passt, alles sitzt. Muss man sich mal vorstellen: Jaqcues Chirac aus Frankreich hat dort gestanden, Boris Jelzin aus Russland, Margret Thatcher aus Großbritannien. Und nun also Rudi Thömmes und Dirk Fengler aus Trier – von der Eintracht aus Trier, so viel Zeit muss sein.