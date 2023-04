UEFA-Kongress Watzke gegen Besitz mehrerer Clubs im Fußball

In den UEFA-Regularien für den Europapokal heißt es, dass „keine natürliche oder juristische Person (...) Kontrolle über oder Einfluss auf mehr als einen an einem UEFA-Clubwettbewerb teilnehmenden Verein haben“ darf. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte zuletzt in einem Interview gesagt, dass man diese Regel zumindest überdenken könne. „Es gibt mehr und mehr Interesse an dieser Multi-Club Ownership und wir sollten nicht einfach nein zu diesen Investitionen sagen.“