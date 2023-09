EM-Qualifikation Weghorst sorgt für Oranje-Sieg - Auch Griechenland gewinnt

Adam Idah (4. Minute) hatte die Gastgeber in Dublin zunächst per Handelfmeter in Führung gebracht, wenige Minuten später glich Cody Gakpo (19.) ebenfalls per Strafstoß aus. Der eingewechselte Weghorst (56.) von der TSG Hoffenheim sorgte schließlich für den Sieg. Die Niederländer sind in der Gruppe B Dritter hinter den punktgleichen Griechen und dem souveränen Tabellenführer Frankreich.