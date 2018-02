später lesen In Schalker Arena Weltrekord-Versuch bei Uraufführung von Assauer-Film FOTO: Franz-Peter Tschauner FOTO: Franz-Peter Tschauner Teilen

Twittern

Teilen



Fußball-Bundesligist Schalke 04 strebt bei der Uraufführung eines Kinofilms über Manager-Ikone Rudi Assauer einen Weltrekord an. Am 4. Mai 2018 wird in der Schalker Arena erstmals der Film „Rudi Assauer. Macher. Mensch. Legende“ gezeigt. dpa