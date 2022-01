FIFA-Auszeichnung : Welttrainer: Tuchel, Guardiola und Mancini sind Finalisten

Der Trainer des FC Chelsea, Thomas Tuchel, steht am Spielfeldrand und coacht seine Mannschaft. Foto: Rui Vieira/AP/dpa

Berlin Thomas Tuchel kann sich Hoffnungen auf die Auszeichnung zum FIFA-Welttrainer des Jahres machen.

Der 48 Jahre alte Coach des FC Chelsea ist einer der drei Finalisten, wie der Fußball-Weltverband am Donnerstag mitteilte. Neben Tuchel haben es auch Manchester Citys Trainer Pep Guardiola und Italiens Nationalcoach Roberto Mancini unter die letzten Drei geschafft.

Tuchel hat in der vergangenen Saison mit dem englischen Premier-League-Club die Champions League und den UEFA-Supercup gewonnen. Ex-Bayern-Coach Guardiola (50) führte Manchester zum dritten Mal zum englischen Meistertitel sowie zum Gewinn des Ligapokals, Mancini (57) holte mit Italien den EM-Titel.

Der Weltverband FIFA kürt am 17. Januar in Zürich in verschiedenen Kategorien die Besten des Jahres.