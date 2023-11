Sport Wenn der eigene Papa der Trainer ist

Selbstverständlich gibt es auch Mütter, die das Training übernehmen, wenn ihre eigenen Kinder betroffen sind. Verena Bitter, lange Trainerin beim SSV Trier, ist ein solches Beispiel. „Als ich bemerkte, wie gerne meine Tochter Matilda im Wasser schwimmt und spielt, brachte ich ihr in der Corona-Zeit selbst das Schwimmen bei. Sie hatte große Freude und entwickelte sich schnell. So war klar, dass sie in den Schwimmsportverein Trier gehen sollte, in dem ich selbst viele Jahre als Schwimmerin und Trainerin aktiv war. Wir bekamen einen Platz, und da es auch dort wie überall kaum Trainer gibt, übernahm ich direkt die Trainingseinheit in der Schwimmschule. So wuchsen wir dort zusammen und nach einer Einheit mit den Jüngsten trainiere ich nun die kleinen Eisbären. Bisher klappt alles reibungslos, da die Kinder noch klein sind und wir das Training auch mal spielerisch angehen, sind alle motiviert und mit Spaß an der Sache.“