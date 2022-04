2. Liga : Werder gewinnt Top-Spiel und übernimmt Tabellenspitze

Gelsenkirchen Ausgerechnet im Zweitliga-Topspiel geht der Höhenflug des FC Schalke jäh zu Ende. Mit dem 4:1 beim Revierclub übernimmt Werder Bremen die Tabellenführung. Der HSV wahrt seine kleine Chance.

Die Tabellenführung ist verloren, aber der Glaube an den Wiederaufstieg ungebrochen.

Bei allem Frust über die bittere 1:4 (0:2)-Lehrstunde im Topspiel gegen Werder Bremen standen die Schalker Profis Arm in Arm vor der mächtigen Fankurve und ließen sich von minutenlangen Sprechchören des Anhangs trösten. Gleichwohl machte Mike Büskens aus seiner Enttäuschung über die erste Niederlage nach zuvor fünf Siegen in Serie keinen Hehl. „Wir haben in den letzten Wochen gedacht, wir können über Wasser gehen. Aber nun müssen wir diese Niederlage akzeptieren“, kommentierte der Schalker Interimscoach den ersten Rückschlag für den Revierclub seit seinem Amtsantritt Anfang März.