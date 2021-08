2. Liga : Werder und Schalke atmen auf - Niederlage für Regensburg

Düsseldorf Erlösende Siege für Werder und Schalke, in Hamburg enteilt St. Pauli dagegen vorerst dem HSV. Die bisherigen Zweitliga-Überraschungsteams Regensburg und Dresden verlieren am fünften Spieltag erstmals.

Die Bundesliga-Absteiger Werder Bremen und Schalke 04 können dank ihrer Top-Stürmer beruhigter in die Länderspielpause in der zweiten Liga gehen.

Gefeierter Mann war der erfolgreiche Schütze Marvin Duksch (39. Minute), der auch das 2:0 (53.) erzielte. Der 27-Jährige war erst kurzfristig von Hannover 96 an die Weser gewechselt und hatte am ersten Spieltag noch für die Niedersachsen in Bremen getroffen. Nicolai Rapp (90.+4) besorgte den Endstand. „Die Jungs haben einen tolle Reaktion gezeigt. Wenn man heute ein Haar in der Suppe finden will, dann, dass wir noch mehr Tore hätten schießen müssen“, sagte Werder-Coach Anfang bei Sky.