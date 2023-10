EM-Qualifikation Wett-Affäre belastet Italiens Nationalmannschaft

An diesem Samstag (20.45 Uhr) empfängt der EM-Sieger von 2021 in Bari Malta. Am Dienstag (20.45 Uhr) steht in London die Neuauflage des EM-Finales gegen England auf dem Programm. In der Tabelle der Gruppe C liegt Italien mit sieben Punkten hinter England (13 Punkte) auf Platz zwei. Als Nachrücker wurden Matteo Politano (SSC Neapel) und Samuele Ricci (Juventus Turin) nominiert.