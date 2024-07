Rheinland-Pokal Wittlicher Stadtderby erstes Highlight im Rheinlandpokal

Der FSV Salmrohr will sich in der Westeifel keine Blöße geben. Trainer Frank Thieltges: „Der Gegner hat einen großen Namen in der Region, denn Großkampen hat lange Jahre in der Landes- und Bezirksliga gespielt. Von daher müssen wir jeden Gegner ernst nehmen, wollen aber unbedingt eine Runde weiterkommen.“ Thieltges muss auf Eric Haas (laboriert an den Folgen eines Kreuzbandrisses), Neuzugang Simon Lintzen (Kniescheibe) und Kai Bernard (Kniebeschwerden) verzichten. Grenzland-Coach Manuel Mombach geht mit großem Respekt in die Partie. „Salmrohr ist ein tolles Los für uns. Wir sind klarer Außenseiter, doch wir wollen die wenigen Chancen nutzen, um Salmrohr zu ärgern. Wir brauchen einen Sahnetag und das nötige Spielglück.“ Den Grenzländern fehlen mit Dennis Kandels (Kreuzbandriss), Tobias Thomas (Innenbandanriss), Kevin Hack (Bänderriss im Sprunggelenk), Udo Hoffmann (Herz-Muskel-Entzündung) und Volker Lempges (Urlaub) wichtige Spieler. (L.S.).