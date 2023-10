Bewerbungsprozess der FIFA WM 2030: Länder-Trio geht nächsten Schritt zur Bewerbung

Der FIFA-Plan sieht vor, dass die WM mit drei Partien am 8. und 9. Juni 2030 in Südamerika beginnen soll und ab 13./14. Juni in Marokko, Spanien und Portugal fortgeführt wird. Das Finale der soll demnach am 21. Juli 2030 stattfinden. In der Erklärung von Samstag erwähnten die drei Verbände die geplanten Spiele in Südamerika nicht, sondern sprachen von einem Turnier auf zwei Kontinenten - Afrika und Europa.