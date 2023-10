Votum für Fußball-WM 2020 WM 2030: Niersbach hat Verständnis für DFB-Boss Neuendorf

Der Weltmeisterschaft in sechs Ländern kann Niersbach nicht viel abgewinnen. „Für mich geht der ganze Charakter dieser wunderbaren Weltmeisterschaft verloren. Was haben wir gefeiert, ich habe Italien 1990 erlebt, 1986 Mexiko. Das ganze Land in der Gastgeberrolle. Und jetzt wird es zersplittert. Da kommt die Nachhaltigkeit, die ökologischen Probleme dazu. Und auch sportlich, ob das so gesund ist für einen Athletenkörper“, betonte er.