Katar 2022 : WM-Gastgeber im Eröffnungsspiel gegen Ecuador

Die «Losfeen» stehen zu Beginn der Auslosung auf der Bühne. Foto: Christian Charisius/dpa

Doha Gastgeber Katar trifft im Eröffnungsspiel der Fußball-WM am 21. November in al-Chaur auf Ecuador. Das ergab die Auslosung am Freitag in Doha.

Gruppenauslosung Fußball-WM in Katar:

Gruppe A



Katar

Ecuador

Senegal

Niederlande

Gruppe B



England

Iran

USA

Sieger Europa Qualifikation

Gruppe C



Argentinien

Saudi-Arabien

Mexiko

Polen

Gruppe D



Frankreich

Sieger Interk. Qualifikation 1

Dänemark

Tunesien

Gruppe E



Spanien

Sieger Interk. Qualifikation 2

Deutschland

Japan

Gruppe F



Belgien

Kanada

Marokko

Kroatien

Gruppe G



Brasilien

Serbien

Schweiz

Kamerun

Gruppe H



Portugal

Ghana

Uruguay

Südkorea

Modus:

Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Achtelfinale.Sieger Europa Qualifikation (Wales/Schottland/Ukraine)Sieger Interk. Qualifikation 1 (V.A. Emirate/Australien/Peru)Sieger Interk. Qualifikation 2 (Neuseeland/Costa Rica)

