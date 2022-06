WM in Katar : WM-Playoff: Längere Mittagspause für Beamte in Costa Rica

San José Costa Ricas öffentliche Angestellte sollen kommenden Dienstag eine extralange Mittagspause bekommen, um das WM-Playoff-Spiel der Fußballnationalmannschaft ihres Landes gegen Neuseeland schauen zu können.

Das kündigte der Präsident des mittelamerikanischen Staates, Rodrigo Chaves, in einer Videobotschaft in sozialen Medien an. Bei der Partie am Dienstag in Katar handelt es sich um das entscheidende Match um den dann letzten freien Platz für die Weltmeisterschaft Ende des Jahres in dem Emirat. Der Sieger kommt in die Gruppe E mit Deutschland, Spanien und Japan. Am Tag zuvor spielen Australien und Peru um einen Platz in der Gruppe D mit Titelverteidiger Frankreich, Dänemark und Tunesien.