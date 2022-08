Gastgeber im Eröffnungsspiel : WM soll einen Tag früher starten - FIFA-Korrektur erwartet

Flaggen in den Farben Katars und eine Fifa-Flagge wehen unter Palmen. Foto: Christian Charisius/dpa

Berlin Bereits während der Auslosung im April wirkte die Terminierung des ersten Spiels von WM-Gastgeber Katar ungewöhnlich. Jetzt soll der Weltverband FIFA eine Korrektur vornehmen.

Die umstrittene Fußball-WM in Katar soll überraschend einen Tag früher als geplant beginnen.

Informationen der Deutschen Presse-Agentur zufolge berät das Büro des FIFA-Rats mit den mächtigen Konföderationspräsidenten über einen Antrag auch des Gastgebers, der sein Eröffnungsspiel gegen Ecuador bereits am 20. November als alleiniges Highlight ausrichten will - und nicht als dritte Partie des Tages am 21. November. Zuvor hatten das britische Sport-Portal „The Athletic“ und die Nachrichtenagentur AP darüber berichtet, der Weltverband FIFA kommentierte den Vorgang nicht.