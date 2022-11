WM in Katar : Bierhoff: DFB-Team kein Turnierfavorit

WM in Katar

Oliver Bierhoff bei der Pressekonferenz in Katar. Foto: Federico Gambarini/dpa

Al-Shamal Für DFB-Direktor Oliver Bierhoff ist die deutsche Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar „nicht der Turnierfavorit“, aber gleichwohl ein Kandidat für den Titelgewinn.

Entscheidend sei zunächst, gegen Japan gleich top ins Turnier zu starten. „Wir sind gewarnt, von der ersten Minute an voll fokussiert zu sein. Dann ist mit der Mannschaft alles möglich“, sagte Bierhoff in Al-Shamal. Er sehe „keine Übermannschaft“ im Teilnehmerfeld, führte aber namentlich Argentinien und Brasilien als „starke“ Teams an.