Fußball-WM : Bierhoffs Votum für Füllkrug: „Zentraler Stürmer immer gut“

Al-Chaur Jetzt hilft nur ein Sieg. Im DFB-Team stellt man sich aber auf einen Gegner aus Costa Rica ein, der - bildlich - „ein, zwei Busse“ vor dem Tor parkt. Der weitere WM-Turnierweg wäre schon recht klar.

So sieht das auch der einstige Nationalmannschafts-Mittelstürmer Oliver Bierhoff, auch wenn er Bundestrainer Hansi Flick beim Turnier in Katar nicht in die Aufstellung hineinreden will. „Niclas hat natürlich gezeigt, dass man auf ihn zählen kann, auch von Anfang an“, sagte der heutige DFB-Direktor bei MagentaTV vor dem letzten Gruppenspiel am Donnerstag (20.00 Uhr) in Al-Chaur.