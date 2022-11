Fußball-WM : Embolos emotionaler Sieg gegen Heimatland Kamerun

Al-Wakra Der Schweizer Breel Embolo muss sich nach dem entscheidenden Tor gegen sein Geburtsland erst mal sortieren. Dabei freut sich selbst der gegnerische Trainer für den Stürmer mit.

„Extrem stolz“ sei er, sagte der frühere Schalker und Gladbacher nach dem wichtigen Auftaktsieg der Schweiz in der anspruchsvollen Gruppe G, in der noch Rekordweltmeister Brasilien und Serbien warten. „Nach so langer Zeit und so viel Gerede“ habe er sich mit seinem ersten Treffer bei einer WM-Endrunde einen Traum erfüllt. Er sei auch „stolz für meine Familie“, sagte der 25-Jährige.