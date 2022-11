Fußball-WM : England siegt dank Doppelpack in 96 Sekunden - Wales raus

Al-Rajjan Ungeschlagen und als Sieger des britischen Duells zieht England ins Achtelfinale der Fußball-WM ein. Die Personalrochade mit den Torschützen Rashford und Foden gelingt voll. Wales enttäuscht erneut.

Das Team um den noch immer torlosen Kapitän Harry Kane besiegte Wales am Dienstagabend in Al-Rajjan deutlich mit 3:0 (0:0) und beendete die Vorrunde so mit sieben Punkten als Gruppensieger. Marcus Rashford (50. Minute/68.) und Phil Foden (51.) sorgten mit einem Doppelschlag in kürzester Zeit für den verdienten Sieg der Three Lions vor 44.297 Zuschauern. England trifft nun am Sonntag (20.00 Uhr) in der ersten K.o.-Runde auf Senegal.