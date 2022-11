Fußball-WM in Katar : „Er ist so nett wie talentiert“: Mbappé gefragt und gefeiert

Doha Der teuerste Fußballer der Welt ist er schon. Jetzt will er auch der beste werden. Und Kylian Mbappé ist auf einem guten Weg.

Spätestens seit Samstagabend ist es chic, sich in der Öffentlichkeit mit Kylian Mbappé zu inszenieren. Und so wartete Ivanka Trump mit Ehemann Jared Kushner und ihren drei Kindern, als der französische Stürmerstar nach dem 2:1 gegen Dänemark mit einem breiten Matchwinner-Lächeln in die Katakomben des Stadion 974 kam.

Talent macht am Ende den Unterschied

„Kylian ist ebenso freundlich wie talentiert“, schrieb Trump begeistert. Die 41-Jährige äußerte sich damit durchaus ähnlich wie Frankreichs Routinier Raphaël Varane. „Wir haben kollektiv eine gute Leistung geboten“, sagte der endlich genesene Abwehrchef nach seinem 90. Länderspiel. Und fügte dann fast schon eine Fußball-Weisheit an: „Aber am Ende macht immer das Talent den Unterschied.“

Die Medien kamen nicht aus dem Schwärmen heraus

Und so bemerkte Varane, der in zehn Jahren bei Real Madrid an der Seite vieler Top-Stars gespielt hat und zuletzt bei Manchester United auch zusammen mit Ronaldo: „Ich genieße es jeden Augenblick, ihn in meiner Mannschaft zu haben.“ Auch die Medien, die sonst eine ambivalente Meinung über Mbappé haben, kamen diesmal nicht aus dem Schwärmen heraus.