DFB-Team : Havertz zur One-Love-Debatte: Fokus jetzt auf Fußball

Al-Shamal Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft plant vor dem wichtigen Spiel gegen Spanien offenbar keine weiteren Protestaktionen gegen das One-Love-Verbot durch die FIFA.

„Wir haben unsere Position klargemacht in den letzten Tagen. Es ist hart für mich darüber wieder zu sprechen, aber unser Fokus ist zu 100 Prozent auf dem Fußball“, sagte Offensivspieler Kai Havertz im DFB-Medienzentrum in Al-Shamal. „Wir haben gesagt, was wir denken, und jetzt geht es um Fußball“, fügte der Chelsea-Profi an.