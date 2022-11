Fußball-WM : Klostermann: Kurze WM-Vorbereitung gutes Omen

Muskat Lukas Klostermann schöpft aus seiner zuvor letzten kurzen Vorbereitung als Nationalspieler auf ein Großereignis Mut für die Fußball-WM.

Die WM in Katar beginnt am Sonntag, Deutschland spielt sein erstes Gruppenspiel am 23. November gegen Japan. Noch am vergangenen Wochenende waren die Spieler in der Fußball-Bundesliga bei ihren Clubs im Einsatz.