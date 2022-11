Dänemarks WM-Auftakt : Torloses Eriksen-Comeback: „Natürlich nicht zufrieden“

Al-Rajjan Diesen WM-Auftakt hatten sich die Dänen anders vorgestellt. Der Geheimfavorit enttäuschte beim 0:0 gegen Tunesien. Nur für einen Spieler war es ein großer Tag.

Vor 17 Monaten hatte der Spielmacher der Dänen nach 43 Minuten des ersten EM-Spiels einen Herzstillstand erlitten. Der dänische Start in die Weltmeisterschaft in Katar war also gleichzeitig sein Comeback bei einem großen internationalen Turnier. Niemand bei den Dänen konnte damit zufrieden sein: Das Ergebnis war enttäuschend, die Leistung dünn. Der Geheimfavorit dieser WM blieb deutlich unter den zuletzt so gestiegenen Erwartungen. Dennoch sagte Eriksen auch dazu bloß gelassen: „Wir hatten mit drei Punkten gerechnet - nun ist es nur einer.“