Fußball-WM : Trotz Sieg gegen Frankreich: Tunesien scheidet aus

Al-Rajjan Sie kämpften wie Löwen, besiegten ein B-Team des Weltmeisters und wähnten sich für zwei Minuten im Achtelfinale. Trotzdem ist Tunesien auch im sechsten Anlauf in der WM-Vorrunde gescheitert.

Torhüter Aymen Dahmen sank nun vor Freude auf die Knie, nach dem tatsächlichen Schlusspfiff gingen die Tunesier stolz in die Kurve und ließen sich von ihren lautstarken Fans feiern. Sie hatten sich vorzeitig verabschiedet, bei der sechsten Teilnahme zum sechsten Mal in der Vorrunde, doch mit einem noch erhobenerem Kopf kann man kaum nach Hause fliegen.

Tor des Tages durch Khazri

Der starke Kapitän Wahbi Khazri, der in Montpellier in Frankreich spielt, sorgte für den Siegtreffer (58.) für das Team um den Kölner Ellyes Skhiri. Frankreich wurde trotz der ersten Niederlage in einem WM-Spiel seit dem Viertelfinale 2014 gegen Deutschland (0:1) Gruppensieger. Gegner im Achtelfinale am Sonntag wird der Zweite der Gruppe C, der am Mittwochabend zwischen Polen, Argentinien, Saudi-Arabien und Mexiko ermittelt wird.