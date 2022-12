WM-Viertelfinale : Wütender Messi zu Weghorst: „Was guckst du so, Dummkopf?“

Lusail Lionel Messi ist richtig wütend. Er nimmt sich Hollands Doppeltorschützen Wout Weghorst vor. Laut Messi soll dieser provoziert haben.

In einem Interview des argentinischen Senders TyCSports blickte Messi nicht in Richtung des Reporters, der ihm eine Frage zu stellen versuchte, sondern mit ernst-böser Miene zu Weghorst, wie der Sender berichtete. „Was guckst du so, Dummkopf? Was guckst Du so, Dummkopf“, giftete Messi. Sichtlich irritiert versuchte der Reporter, den aufgebrachten Argentinier zu beruhigen, fasste ihn leicht an die Schulter und meinte: „Ruhig, ruhig.“