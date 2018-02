später lesen Bundesliga Wo landet Bayer Leverkusen diese Saison? Teilen

Twittern

Teilen



Die erste Hälfte der Saison 2017/18 ist vorbei und auch wenn das Transferfenster noch einige Tage offen sein wird, geht es doch bald schon in die Rückrunde. Es wird also höchste Zeit mal einen Blick vorauszuwerfen und zu schauen, was uns in dieser Rückrunde noch erwartet und wer sich da hervortun kann.