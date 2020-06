2. Liga : Wolf: Aufstiegskampf mit VfB oder HSV „wie Abstiegskampf“

Stuttgart Hannes Wolf sieht den VfB Stuttgart und den Hamburger SV im Endspurt der 2. Fußball-Bundesliga in einer besonderen Drucksituation.

„Aufstiegskampf fühlt sich bei Clubs wie dem VfB oder dem HSV eher an wie Abstiegskampf“, sagte der ehemalige Trainer beider Vereine der Deutschen Presse-Agentur: „Du musst aufsteigen, bist eigentlich immer dominant, der Gegner in der Regel sehr pragmatisch. Das geht schon an die Psyche der Spieler und ist für alle Beteiligten nicht einfach.“