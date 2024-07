Fußball Zäsur für 96 und DFL? Martin Kind ist abgesetzt

Das Urteil des Bundesgerichtshofs in diesem komplizierten Sachverhalt erklärte der BGH-Sprecher Kai Hamdorf so: „Es ist zwar so, dass der Abberufungsbeschluss von der Alleingesellschafterin der GmbH gefasst wurde, obwohl laut der Satzung der Aufsichtsrat für solche Personalmaßnahmen zuständig ist. Ein solcher Satzungsverstoß macht den Beschluss aber nicht nichtig, er ist nur anfechtbar. Und anfechten konnte Herr Kind den Beschluss nicht, weil er nicht Gesellschafter der GmbH ist.“