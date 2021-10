2. Liga : Zeitung: Rapp wird Trainer bei Holstein Kiel

Kiel Marcel Rapp wird nach Informationen der „Bild“-Zeitung neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Der 42-Jährige betreut derzeit noch die U19 des Bundesligisten 1899 Hoffenheim.

Werner hatte das Team vor zwei Jahren übernommen und aus der Abstiegszone in sichere Tabellengefilde gebracht. In der vergangenen Saison führte der 15 Jahre für die „Störche“ tätige und in Preetz bei Kiel geborene Werner die Kieler mit Siegen unter anderem über Rekordchampion FC Bayern München bis ins DFB-Pokalhalbfinale. Und in der 2. Liga trotz mehrerer Corona-Zwangspausen bis in die Relegation, in der sie dann aber am 1. FC Köln scheiterten und den erhofften Aufstieg verpassten.