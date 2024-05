3. Liga Zukunft von Ingolstadts Trainerin Wittmann: „Alles offen“

„Uns ist klar, dass sie eine sehr gute Trainerin ist“, sagte Ingolstadts Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer bei MagentaSport am Rande von Wittmanns Einstand. Sie sei „wirklich eine hervorragende Trainerin, das hat sie in all den Jahren bewiesen.“ Beiersdorfer hob Ausstrahlung und inhaltliche Kompetenz hervor.