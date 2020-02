Kevin Kohl, SG Gielert/Hilscheid: „Beim Thema Zeitspiel oder Simulieren bin ich auch für eine Gelbe Karte, weil es unsportlich ist. Zum Thema respektloses Verhalten weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten soll. Jeder Schiedsrichter verhält sich wie jeder Spieler unterschiedlich. Es gibt Schiris, die lassen sich auf Gespräche ein, aber es gibt auch welche, die einfach von ihrer Arroganz her für jede Geste zum Beispiel Kopfschütteln, Lachen oder Ähnliches direkt eine Karte zeigen.