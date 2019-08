VfL Bochum : Zweiter Trainerwechsel in Liga zwei: Dutt beurlaubt

Bochum Der zweite Trainerwechsel in der 2. Fußball-Bundesliga ist nach nur vier Spieltagen perfekt: Der VfL Bochum und Robin Dutt gehen fortan getrennte Wege. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Eine Woche zuvor hatte sich Erzgebirge Aue bereits von Coach Daniel Meyer getrennt. Am kommenden Spieltag muss Bochum am Montagabend beim noch ungeschlagenen VfB Stuttgart antreten. Wer den VfL dann betreut, ist noch nicht klar.

„Wenn meine Mannschaft so auftritt wie in der ersten Halbzeit, zum Teil wirklich schlecht spielt, dann haben wir Fehleinschätzungen gemacht. Der Verein kann nicht mit einem angezählten Trainer in die nächsten Wochen gehen“, hatte der 54-Jährige unmittelbar nach dem Spiel gesagt. Und am Sonntag antwortete der 54-Jährige im Sky-Interview auf die Frage, ob sich die Club-Verantwortlichen Gedanken über seine Zukunft machen müssten: „Spätestens jetzt sollten sie es tun, wenn ich es schon tue.“