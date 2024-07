2. Bundesliga Zweitliga-Rekordtorschütze Terodde wird Sky-Experte

„Vom Aufstieg bis hin zum drohenden Abstieg in die dritte Liga habe ich in der 2. Bundesliga alles erlebt und werde versuchen, den Zuschauern die besonderen Situationen näherzubringen, in denen es um alles geht“, sagte der frühere Stürmer laut Sky-Mitteilung. Neben ihm werden Torsten Mattuschka und Sören Gonther weiterhin für Sky als Co-Kommentatoren und Experten arbeiten.