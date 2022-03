2. Liga : Zweitligist Schalke trennt sich von Trainer Grammozis

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 probiert es im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga mit einem neuen Impuls. Trainer Dimitrios Grammozis muss seinen Platz räumen. Wer der Nachfolger wird, bleibt zunächst offen.

„Die Überzeugung, dass unser avisiertes Ziel, der Aufstieg in die Bundesliga, in der bestehenden Konstellation noch eine ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit besitzt, hatten wir nicht mehr“, wird Sportdirektor Rouven Schröder in einer Mitteilung zitiert. „Wir sind deshalb der Meinung, dass das Team im Saisonfinale einen neuen Impuls benötigt.“