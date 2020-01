Trier/Breitenbach Wegen akuten Sicherheitsbedenken wird das Testspiel von Eintracht Trier gegen den FC 08 Homburg nicht stattfinden. Die Vereine kamen einem entsprechenden Appell der Polizei nach.

Als Grund nennt die Eintracht „akute Sicherheitsbedenken der Polizei“. Gewalthandlungen und weitere Ausschreitungen zwischen den beiden Fanlagern könnten aufgrund der Vorfälle in der Vergangenheit nicht ausgeschlossen werden, so die Pressemitteilung. Die Polizei habe einen „eindringlichen Appell“ an die Vereine und den Ausrichter TuS Breitenbach (Landkreis Kusel) gerichtet, dass man das Spiel nicht austragen solle. Dem kamen die drei Vereine nach.

Ob am 25. Januar ein alternatives Testspiel stattfinden wird, steht noch nicht fest, teilt Eintracht Trier mit. Vor dem Rückrundenstart in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar am 29. Februar gegen Wormatia Worms spielt die Eintracht noch auf dem Winter-Cup in Ralingen (8./9. Februar), beim FC Differdingen 03 (12. Februar), zu Hause gegen den FK Pirmasens (15. Februar) und gegne Swift Hesperingen (21./22. Februar).