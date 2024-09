Premiere in der Eifel Erstes Bundesliga-Derby: Gilzem gewinnt – aber auch Trier freut sich!

Dabei half den Gästen, dass bei Gilzem wegen Personalmangels der junge Neuzugang Alain Blasen einspringen soll, der erst langsam an das Bundesliga-Niveau herangeführt werden soll. Er brachte es auf 798 Punkte, alle Trierer platzierten sich vor ihm. So gewannen die Gilzemer zwar letztlich souverän mit 180 Holz Vorsprung (5266:5086) – aber die Trierer waren nach ihrem ersten Auswärtsspiel zufrieden. „Die anderen Gilzemer spielten sehr beständig“, sagt Daniel Klink vom SKV Trier: „Ich selbst bin leider noch nicht auf dem Niveau, wie ich es mir wünsche, und unsere Neuzugänge sind auch noch dabei sich zu finden und ihre Möglichkeiten auszuspielen. Aber Mit Nico haben wir einen nervenstarken Spieler, der in jeder Situation gefährlich ist und für Überraschungen gut ist.“ So wie in der Südeifel, „da hat er uns den Punkt gesichert“.