Fußball-Bezirksliga „Gimme five“ zum Hongla-Heimdebüt – Konz siegt gegen Schillingen

„Gimme five – Gib mir fünf!“ Das bekannte Einschlagen mit der flachen Hand zur Bestätigung ist ein immer wieder gern gesehenes Ritual mit positiver Resonanz. Und das taten auch die Konzer Kicker am Sonntagnachmittag. Zum Heim-Einstand ihres neuen Trainers Oliver Hongla gegen den Tus Schillingen gab es gleich mal fünf Stück für die Gäste aus dem Hochwald. Mit einem deutlichen 1:5 (0:2) wurde der Gast aus Schillingen wieder in den Hochwald geschickt.