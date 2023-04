Basketball Gladiators Trier gegen Medipolis Jena: Jetzt auch in der Defense liefern!

Nur noch drei Spiele bis der Vorhang der regulären Spielzeit 22/23 der Pro A endgültig fällt. Zum vorletzten Heimspiel am heutigen Samstag erwarten die Trierer Gladiatoren die Medipolis SC Jena. „Ein sehr unangenehmer Gegner“, so Triers Coach Jermaine Bucknor. Die Medipolis stehen immer noch mitten im Abstiegskampf und werden nach der unglücklichen Ein-Punkte-Niederlage gegen Gießen am vergangenen Spieltag alles daransetzen einen Sieg in Trier einzufahren, um in der Tabelle nicht auf einen direkten Abstiegsplatz zu rutschen.