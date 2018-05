später lesen Hockenheim Glock untermauert beim DTM-Start Titelchancen Teilen

Twittern

Teilen



Der frühere Formel-1-Pilot Timo Glock hat das zweiten Saisonrennen der DTM gewonnen und sich damit zu Beginn seines sechsten Jahres in der Tourenwagenserie als Titelkandidat in Stellung gebracht. Der 36-Jährige im BMW siegte am Sonntag vor den Ex-Meistern Mike Rockenfeller (Neuwied) im Audi und Gary Paffett (Großbritannien) im Mercedes und sicherte sich damit zugleich die Gesamtführung. Glock lieferte sich mit Paffett über mehrere Runden ein spektakuläres Duell. Der Brite hatte das erste Rennen am Samstag gewonnen und liegt in der Fahrerwertung nun einen Punkt hinter Glock. Der Wersauer war am Samstag Dritter geworden.