Antoine Griezmann hat auch nach dem Finalsieg in der Europa League seine Zukunft offen gelassen. Der Stürmer hatte mit Atlético Madrid durch einen 3:0 (1:0)-Sieg gegen Olympique Marseille im Europacup triumphiert. "Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, über meine Zukunft zu sprechen. Jetzt möchte ich genießen, dass ich einen Titel gewonnen habe, will mit den Fans feiern", sagte der 27 Jahre alte Franzose nach dem Spiel in Lyon. Der Stürmer wird vom spanischen Meister FC Barcelona umworben.