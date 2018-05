später lesen Monte Carlo Hamilton regt in Monaco neuen Streckenverlauf an Teilen

Twittern

Teilen



Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat nach dem relativ eintönigen Großen Preis von Monaco einen kuriosen Vorschlag gemacht. "Warum nicht das Streckenlayout ändern?", sagte der Mercedes-Pilot: "Vielleicht sollte man die Runde verlängern. Es gibt hier noch mehr Straßen. Man kann dieses tolle Rennen vielleicht noch besser machen." Das Rennen selbst sei wegen der kaum vorhandenen Überholmöglichkeiten "nicht so episch wie alles andere hier", führte Hamilton aus. Die ersten Sechs der Startaufstellung erreichten in dieser Reihenfolge am Sonntag auch das Ziel. Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo (Australien) siegte vor Ferrari-Star Sebastian Vettel (Heppenheim) und Hamilton.