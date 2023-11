Frauen-Handball-Oberliga Heimsiege im Gleichschritt: Wittlich und Hunsrück-HSG gewinnen ihre Spiele

Das Gästeteam mit ihrer Trainerin Lara Leuckefeld kam besser in die zweite Hälfte. Die Begegnung drohte zu kippen, als den Gästen sogar der Anschlusstreffer zum 15:16 gelang. Erst nach dem 17:16 sorgten Carolin Hahn und Melissa Gräber mit ihren Treffern wieder für einen scheinbar beruhigenden Drei-Tore-Vorsprung zum 19:16. Doch die Gäste gaben nicht auf und glichen in der 50. Minute zum 21:21 aus. Die Entscheidung fiel erst in den Schlussminuten, in denen Hanna Litzenburger und Melissa Gräber und Lisa Rolinger mit ihren Treffern die 26:23-Führung in der 57. Minute markierten, ehe Sarah Wies den Deckel beim 27:23 in der 58. Minute draufmachte.