100 Tage vor der Handball-WM: Ein neues „Wintermärchen“?

Die Handball-WM 2019 rückt immer näher. Am Dienstag sind es noch 100 Tage, bis die deutsche Mannschaft mit ihrer Partie gegen Korea das Heim-Turnier in Berlin eröffnet. Vor dem Anwurf am 10. Januar beantwortet die Deutsche Presse-Agentur einige Fragen. Von Nils Bastek, dpa