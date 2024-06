Handball „Alles geben“: Magdeburg will Champions League gewinnen

Magdeburg · Kaum haben Magdeburgs Handballer offiziell das Triple gefeiert, geht der Blick nach vorn. In Köln wollen die Elbestädter am Wochenende den Titel in der Champions League verteidigen.

03.06.2024 , 06:59 Uhr

Deutscher Meister - und bald Champions-League-Sieger? Die Magdeburger wollen «alles geben». Foto: Andreas Gora/dpa