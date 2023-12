Die Handball-EM in Deutschland beginnt bald Handball Europameisterschaft: Alles, was man zum ersten Sporthöhepunkt des Jahres wissen muss!

Mehr als 50.000 Besucher werden am Eröffnungstag in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena für einen neuen Zuschauer-Weltrekord für Handballspiele sorgen. Am 10. Januar startet die deutsche Mannschaft um 20.45 Uhr gegen die Schweiz in die erste Heim-Europameisterschaft. Zuvor (18 Uhr) spielen die beiden deutschen Gruppengegner Frankreich und Nordmazedonien gegeneinander.

Foto: TV/Kenny Beele/DHB