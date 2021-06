Klarer Finalsieg : Barcelonas Handballer triumphieren in der Champions League

Barcelonas Handballer triumphieren in der Champions League

Köln Der FC Barcelona hat die Champions League im Handball gewonnen. Im Endspiel gegen Aalborg liefert der Favorit eine eindrucksvolle Machtdemonstration ab.

Mit dem Kantersieg krönte der spanische Rekordmeister vor 500 Zuschauern in Köln eine makellose Saison ohne Niederlage. Für die Katalanen war es der neunte Triumph in der 1994 eingeführten Königsklasse, zuvor hatten sie 1991 den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Den dritten Platz beim Final Four sicherte sich Paris Saint-Germain durch ein 31:28 (17:13) im französischen Duell gegen HBC Nantes.