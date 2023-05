Handball Berlin und Granollers im Finale der European League

BM Granollers und die Füchse Berlin stehen im Endspiel der Handball-European-League. Die Spanier gewannen beim Final Four in Flensburg das Halbfinale gegen Frisch Auf Göppingen 31:29 (16:18). Zuvor hatten sich die Berliner 35:29 (16:16) gegen den französischen Vertreter Montpellier HB durchgesetzt. Das Finale findet am Sonntag (18.00 Uhr/DAZN) in der Campushalle statt. Zuvor (15.30 Uhr/DAZN) wird das Spiel um Platz drei ausgetragen.